Diritti tv, Lega Serie A spaccata: ADL spinge per far partire diffida pagamento ai broadcaster

E' braccio di ferro tra Lega Serie A e broadcaster per quanto concerne i diritti tv. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la Lega è spaccata su questo tema: da una parte c'è chi vorrebbe discutere con i broadcaster per ottenere uno scontro, dall'altra (e qui anche anche il presidente De Laurentiis) c'è chi spinge per far partire subito la diffida di pagamento che anticiperebbe l'ingiunzione per avere i soldi dell'ultima rata non versata.