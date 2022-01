Disavventura per Skorupski: ladri in casa durante Bologna-Napoli e bottino da 50mila euro

Brutta disavventura per il portiere del Bologna Skorupski che ha subito un furto in casa mentre era impegnato in campo nella partita persa 2-0

Brutta disavventura per il portiere del Bologna Skorupski che ha subito un furto in casa mentre era impegnato in campo nella partita persa 2-0 al Dall'Ara contro il Napoli. I ladri si sono introdotti nella sua abitazione: il bottino del furto è di circa 50mila euro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.