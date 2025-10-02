"Dominatore dell'area!", Hojlund show e i quotidiani lo esaltano: voti altissimi

Due gol per Rasmus Hojlund, assoluto protagonista nella notte del Maradona. I quotidiani lo premiano, voti alti in pagella. Meritati.

Voto 8 per La Gazzetta dello Sport

"Gol di piede e di testa, perché un 9 fa così. Una bella apertura per Politano. Lotta e gol pesanti: sempre più importante".

Voto 8 per il Corriere dello Sport

"Dominatore dell’area, fa due gol (i primi al Maradona) e lotta su ogni palla con diverse sponde utili. Letale sul primo gol, scaltro sul secondo. E in Europa si conferma una sentenza dopo le 11 reti con lo United".

Voto 8 per Tuttonapoli

"La cosa più bella della prima parte della sua gara è un fondamentale rientro difensivo. Un segnale della sua voglia, premiata col letale contropiede dell’1-0. Lotta su ogni pallone e firma la doppietta col gol da centravanti vero".