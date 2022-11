Due amichevoli nel ritiro in Turchia: scelta una delle due avversarie

Il Napoli è pronto a ricominciare una seconda preparazione in vista del ritorno in campo post-Mondiale a gennaio.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli è pronto a ricominciare una seconda preparazione in vista del ritorno in campo post-Mondiale a gennaio. A inizio dicembre la squadra si sposterà in Turchia e, oltre agli allenamenti, dispunterà due amichevoli. Le ultime arrivano da La Gazzetta dello Sport: "Nel ritiro di Antalya che scatterà ad inizio dicembre dovrebbero giocarsi due amichevoli, una contro una squadra turca e l’altra con il Crystal Palace".