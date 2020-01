Due anni aspettando Ghoulam: a Gattuso serve anche un terzino

Un centrocampista, ma non solo. Sono giorni intensi per il Napoli, al lavoro per chiudere l'operazione Lobotka con il Celta Vigo, priorità per dare un senso al 4-3-3 di Gattuso e rimodellare la rosa, costruita solo con quattro centrocampisti in base al 4-4-2 del predecessore. Il club partenopeo però ha necessità anche di chiarire la situazione sulla corsia mancina, dove c'è il solo Mario Rui, per evitare di costringere Gattuso - come capitato già con Ancelotti - allo spostamento di Di Lorenzo a sinistra, perdendo però il miglior giocatore della stagione nel suo ruolo naturale, o all'adattamento di Luperto come terzino bloccato, perdendo la spinta sulla sinistra che caratterizza da anni il gioco del Napoli. Sarebbe adattato anche Hysaj, che tra l'altro resta in uscita visto il mancato rinnovo del contratto in scadenza 2021.

La società inizia guardarsi intorno, anche perché le speranze di riavere Ghoulam al top sembrano ormai definitivamente sfumate. Nonostante la dolorosissima rinuncia alla Coppa d'Africa, tra l'altro vinta dalla sua Algeria, l'intera preparazione estiva non è servita a superare il doppio infortunio di ormai tre stagioni fa. Due presenze da titolare - faticando tantissimo soprattutto nei secondi tempi - prima di tornare in un vortice di problemi muscolari di vario tipo. A dicembre il ritorno in gruppo, un pizzico di ottimismo, scacciato via da un nuovo stop. Da giorni è tornato a svolgere personalizzato e non arrivano segnali su un ritorno a breve tra i convocati. Ed in ogni caso, dopo un'inattività così lunga, avrebbe bisogno di tempo prima di poter dare un contributo accettabile. Non a caso il Napoli ha pensato a Ricardo Rodriguez, in uscita dal Milan, ma soprattutto a Leonardo Koutris, classe '95 dell’Olympiacos in scadenza 2021 e che darebbe a Gattuso almeno un'alternativa mancina per non stravolgere con troppi adattamenti la linea difensiva. Ed in questo caso la società dovrebbe agire al di là del futuro di Ghoulam, chiaramente con poco mercato per i tanti problemi fisici e soprattutto l'ingaggio pesante.