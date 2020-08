Due assist e il rigore procurato, i quotidiani premiano Mertens nelle pagelle: "E' prezioso!"

Torna Dries Mertens titolare e il Napoli rivede i tre punti in campionato, ma soprattutto il bel gioco in vista del Barcellona. Tra i migliori in campo il belga, sia per noi di Tuttonapoli.net che per i quotidiani oggi in edicola. La Gazzetta dello Sport (voto 6,5) scrive che risulta prezioso, anche se tira una sola volta in porta. Corriere della Sera, Tuttosport e Corriere dello Sport gli danno mezzo punto in più e passano in rassegna le cose positive del suo match: due assist e il rigore procurato.

I VOTI DI MERTENS:

7 Gazzetta dello Sport: 6,5 Tuttosport: 7 Corriere dello Sport: 7 Corriere della Sera: 7 Tuttonapoli.net: 7