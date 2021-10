Due intoccabili per Spalletti: l'elenco dei giocatori più utilizzati tra le big

Il Napoli capolista non rinuncia mai a due elementi del quartetto difensivo: Giovanni Di Lorenzo e Kalidou Koulibaly sono intoccabili. Anche Inter e Roma, per restare nella zona alta della classifica, hanno un giocatore sempre presente nel settore arretrato: Inzaghi non fa a meno di Skriniar nemmeno se i nerazzurri sono in largo vantaggio e Mourinho confida nell’abilità di Gianluca Mancini nell’area di Rui Patricio ma anche in quella degli avversari. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.