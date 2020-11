"E' il Napoli che mi paga", Gattuso dribbla il passato: ha un solo obiettivo col Milan

Rino Gattuso e il Milan, oggi avversari dopo aver condiviso praticamente un'intera carriera da calciatore, poi una stagione anche da allenatore. E' su questo che si sofferma il Corriere della Sera oggi in edicola, evidenziando che il tecnico calabrese oggi non ci penserà e proverà solo a conquistare la vetta della classifica:

"Poi la partita è speciale, ed è scontato che sia così: il Milan non è e mai sarà un avversario come gli altri, ma al San Paolo (nella sua casa di adesso) la legge è un’altra. Tutto ciò che è stato stasera sarà chiuso a doppia mandata nello scrigno del cuore e dei ricordi. Nulla è per sempre. Il calcio, lui dice, è «un’altra roba». Senza perdere di vista che «qui è il Napoli che mi paga»".