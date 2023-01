E' un Napoli che sa reagire: dopo ogni passo falso c'è sempre stato un filotto

E' un Napoli che sa reagire, eccome, quello costruito nell'ultimo anno e mezzo da Spalletti. Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport

© foto di www.imagephotoagency.it

E' un Napoli che sa reagire, eccome, quello costruito nell'ultimo anno e mezzo da Luciano Spalletti. Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "In questi suoi diciotto mesi, Luciano Spalletti, tra una rivoluzione e l’altra, ha lasciato che germogliasse un football capace di appartenere a chiunque, e pazienza se poi una sera, la Cremonese riesca a iniettare un sospetto che diventa tormento. Il Napoli sa come uscire da quei coni d’ombra perfidi dei quali è rimasto inghiottito raramente: dopo i pareggi con Fiorentina e Lecce, vinse a Roma con la Lazio e poi con il Liverpool e comunque ne mise assieme undici di seguito in campionato.