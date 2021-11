Editoriale di Corbo: "Insigne-ADL, giocate a carte scoperte. Cosa volete?"

Nel suo editoriale per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo, sul rinnovo di Insigne, scrive: "Sarebbe opportuno che il presidente ed il capitano riprendessero questo giro di poker, ma che sia l’ultimo. Aprire e chiudere subito la partita, scoprendo le carte. La società può ribadire che è pronta a rinnovare il contratto che scade nella primavera prossima. Qual è la sua offerta? La ripeta in via ufficiale. Si sente dire che è un quadriennale da 3,5 milioni più bonus, quindi più di 30 milioni lordi. Lo stesso faccia lo staff di Insigne. Qual è la domanda? È vero che non concede i diritti di immagine? Conferma di aver chiesto una quota extra per far ricomprare al Napoli il cartellino? Chiede 5,6 milioni l’anno? Coraggio, qual è la domanda?".