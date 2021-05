Editoriale CdM: "Il Napoli continua ad avere limiti di personalità e strutturali"

Nel suo editoriale per il Corriere del Mezzogiorno, la giornalista Monica Scozzafava scrive, parlando del Napoli: "Il Napoli, per quanto squadra di qualità nella completezza della rosa, continua ad avere limiti di personalità e di caratteristiche strutturali. É sempre il risultato che fa la differenza, e così talvolta si perde di vista la prestazione e soprattutto il modo di gestire le fasi della partita. Da due mesi questo è un gruppo che prova ad andare a mille all’ora ma quando non ci riesce finisce per concedere campo agli avversari".