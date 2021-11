Editoriale CdM - Spalletti e la ricerca delle soluzioni: difficile ora senza troppi big

Nel suo editoriale per il Corriere del Mezzogiorno, la giornalista Monica Scozzafava scrive: "Luciano Spalletti ci ha raccontato in questi mesi che il Napoli ai problemi risponde con la ricerca (possibile) delle soluzioni. Ci ha anche aperto il cuore e la mente quando ha ribadito a più riprese che lamentarsi è da sfigati. Dopo anni di scudetti persi in albergo e ricerca ossessiva di alibi, finalmente il Napoli ha mostrato la schiena dritta e la testa alta. Sempre e comunque. Anche quando, come adesso, sono mancati giocatori nelle zone cruciali del campo. Spalletti ha trovato il sistema di non fornire giustificazioni e ha scelto di guardare avanti: unica strada percorribile. Perché poi lamentarsi a cosa serve, se non ad abbassare l’autostima? Questo però è un momento abbastanza inedito, senza sette giocatori, tra Covid e infortuni. E con il bomber ai box almeno per un mese. La ricerca delle soluzioni diventa un esercizio molto più difficile senza Osimhen, senza Anguissa, con gli uomini contati in difesa, senza Demme come alternativa a centrocampo e con l’attacco orfano di Politano e Ounas".