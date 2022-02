Editoriale CdM su video Insigne: "La rete non perdona cadute di stile"

Ha fatto discutere il video social di Lorenzo Insigne. La giornalista del Corriere del Mezzogiorno, Monica Scozzafava, nel suo editoriale scrive: "I social non perdonano, forse Lorenzo Insigne non lo sa. E non lo può sapere perché poi fondamentalmente non è mai stato un ragazzo troppo social. Ha un profilo Instagram dove di rado pubblica scatti privati. Quando gli è stato chiesto di fare un video per un ragazzo «non libero», lui non si è sottratto. O forse non ha avuto il tempo di farlo. E lo slang utilizzato «ti auguro una presta libertà» è stato un boomerang nel mondo della rete. Quelle parole hanno un peso e un video non è mai privato: la rete non perdona certe cadute. Di stile".