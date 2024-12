Editoriale CdS - Conte arrabbiato, ma torna via da Marassi con due certezze

A fine partita Antonio Conte ha mostrato la sua rabbia per il brutto secondo tempo del Napoli contro il Genoa. Ma, come scrive Pasquale Salvione nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, torna via da Genova con due certezze: "Da Marassi l’allenatore azzurro si porta via due certezze: se il Napoli gioca come nel primo tempo può sognare ad occhi aperti, se scende in campo come nel secondo farà fatica a restare ancora aggrappato alla lotta scudetto. Due facce di una squadra che è ancora in costruzione, due flash che devono rimanere impressi nella mente dei calciatori, il segnale evidente di un percorso che ancora non si è completato".

Nel suo fondo Salvione si sofferma anzittutto sull'ottima prima frazione di gioco disputata dal Napoli: "Per un tempo è stato il Napoli migliore della stagione, ha dominato in lungo e largo, ha lasciato le briciole al Genoa. Grande pressione, costruzione impeccabile, la capacità di scambiarsi le posizioni in campo togliendo riferimenti agli avversari, le accelerazioni dei suoi uomini di talento, occasioni a raffica. Sembrava un’esibizione, con Vieira e i suoi spettatori di un vero e proprio show. L’errore grave è stato pensare di averla già in tasca, perché le partite non finiscono all’intervallo".