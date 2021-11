Editoriale CdS: "Esame di maturità superato, Spalletti oltre le attese"

"Il sacco di Varsavia è l’esame di maturità del Napoli due". A scriverlo, nel consueto corsivo per il Corriere dello Sport, è Alessandro Barbano, che sottolinea come "averlo superato a pieni voti è per Spalletti un risultato che va al di là attese". La rimonta azzurra è firmata (anche) da Mertens, che è "finalmente uscito dalla lunga convalescenza".