Elmas brilla per i quotidiani: "Sembra sceso da Marte, un giorno diventerà un gigante!"

Gol annullato, tanto movimento senza palla, grinta e personalità, ottima tecnica. Bella prova di Elif Elmas contro il Genoa, per molti il migliore in campo o tra i più brillanti. Voti alti per lui oggi in edicola.

GAZZETTA 6.5 - "L'inizio è da capogiro, trova anche il gol, ma gli viene annullato dal Var".

CORRIERE DELLO SPORT 7 - "Un quarto d'ora, ne sfiora due e ne segna uno che il Var gli annulla. Per un tempo sembra sceso da Marte, viaggia su altre dimensioni, e si vede che un giorno, mica poi così lontano, può diventare un gigante".

TUTTONAPOLI 6.5 - "Convince, eccome se convince il gioiellino classe '99. Trova il gol, il secondo sempre sullo stesso dopo quello alla Samp, ma viene annullato per un tocco di mano di Manolas. Sempre a sostegno dell'azione, pulito anche nel giro palla. Sempre attento nel posizionarsi senza palla, ma cala alla distanza".