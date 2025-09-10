Elmas, il tuttofare di Conte: tutti i ruoli che può ricoprire

Elmas, il tuttofare di Conte: tutti i ruoli che può ricoprire. Sul Corriere dello Sport oggi in edicola si esalta la grande duttilità del macedone, tornato a Napoli in questa ultima sessione di mercato: "Elmas, però, non è soltanto una storia romantica da raccontare: è soprattutto un’operazione di mercato estremamente funzionale. Un colpo intelligente, per l’appunto: sfumato Ndoye, il Napoli s’è messo a riflettere su chi potesse in qualche modo garantire un certo tipo di lavoro a sinistra, a ritmi intensi e con qualche gol e qualche assist a coté, e l’equazione è nata con semplicità.

Ma Elmas non completa soltanto la coppia di esterni offensivi di fascia sinistra insieme con Lang, piuttosto assicura una vasta gamma di soluzioni tecnico-tattiche: può giocare a destra, può agire da trequartista e da mezzala. E una volta Spalletti, in Champions contro il Milan a San Siro, lo schierò finanche da falso centravanti. Un jolly. Un tuttofare che tra l’altro darà ogni goccia di energia per una squadra che ama e che ha voluto con tutte le forze. E ne ha da vendere".