Europei 2032, Manfredi invia la candidatura: per il Comune rispetta tutti requisiti dell'Uefa

vedi letture

Napoli punta a ospitare gli Europei del 2032. Il sindaco Gaetano Manfredi ha infatti inviato alla UEFA la richiesta formale di candidatura, che verrà valutata entro ottobre 2026. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che evidenzia come il dossier della città elenchi nel dettaglio tutti i parametri richiesti dall’organizzazione continentale.

Il documento, redatto dal Comune di Napoli e inoltrato a Nyon, sottolinea come l’area di Fuorigrotta soddisfi pienamente i requisiti in materia di trasporti, mobilità, parcheggi, presenza di un ospedale nelle vicinanze dello stadio e la disponibilità di un commissariato di polizia. Non solo: Napoli può vantare anche una ricettività alberghiera di rilievo, un clima ideale e un aeroporto situato a pochi chilometri dal centro cittadino.