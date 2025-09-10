Stadio Maradona candidato per Euro 2032: è risposta del Comune all'Arechi

Napoli ha ufficialmente candidato lo stadio Diego Armando Maradona per ospitare Euro 2032, che sarà organizzato congiuntamente da Italia e Turchia.

Come spiega il quotidiano La Repubblica Il sindaco Gaetano Manfredi ha inviato una lettera all’Uefa confermando l’impegno della città, ribadito anche dopo il sopralluogo di luglio. La candidatura rappresenta una risposta alla proposta del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha indicato lo stadio Arechi di Salerno come sede idonea per il torneo.

Il Comune di Napoli ha avviato un piano di riqualificazione dello stadio Maradona, con il recupero del terzo anello, chiuso da circa vent’anni, che porterà 10.000 nuovi posti. I lavori inizieranno entro ottobre 2026 e si concluderanno nel 2031. Parallelamente, il club Napoli ha proposto la costruzione di un nuovo stadio da 70.000 posti nell’area di Poggioreale, zona mercato Caramanico. Il progetto è stato presentato alla conferenza dei servizi della Zes, prevista per il 18 settembre. Il Comune ha richiesto modifiche riguardanti l’impatto sui commercianti del mercato e la destinazione degli 8.000 parcheggi previsti, che interferirebbero con l’area destinata al futuro Palazzetto dello Sport.