Fiorentina, Gudmundsson ci spera: prova il recupero lampo per il Napoli
Albert Gudmundsson sogna di esserci contro il Napoli sabato sera al Franchi. Il Corriere dello Sport prova a far chiarezza sulle condizioni fisiche del numero dieci della viola: la rincorsa è complicata ma non impossibile, e il solo fatto che l’islandese abbia qualche chance di recupero rappresenta un sollievo per Pioli e per il club di Commisso.
L’attaccante, che avrebbe dovuto giocare ieri a Parigi con la sua Nazionale, è rientrato a Firenze dopo l’infortunio alla caviglia rimediato contro l’Azerbaigian: un trauma che lo aveva costretto a lasciare il campo pochi minuti dopo aver segnato il quarto gol della partita.I tempi restano stretti e un recupero per sabato appare difficile, ma non escluso.
