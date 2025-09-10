Annullatti 100 biglietti per Firenze ai tifosi del Napoli: il motivo
Nella giornata di martedì, quasi un centinaio di tifosi napoletani che hanno provato ad eludere il divieto sottoscrivendo la tessera del tifoso della Fiorentina, sono stati scoperti dai controlli serrati della questura. Lo rivela l'edizione odierna de Il Mattino, che spiega come l'idea di questi tifosi era quella di introdursi in un altro settore dello stadio riservato solo ai fans viola.
I loro biglietti cancellati. In pratica, secondo alcuni accertamenti, molti tifosi napoletani (e non solo) stanno sottoscrivendo tessere del tifoso (costano 20 euro) di varie squadre di Serie A nella speranza, poi, di poter scongiurare le restrizioni del Viminale. Il sistema che gestisce la vendita dei biglietti non riesce a bloccare in fase di acquisto chi non ne ha diritto cosí di solito si procede all’annullamento solo in seguito all’emissione (con conseguente rimborso).
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Fiorentina
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro