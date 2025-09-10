Annullatti 100 biglietti per Firenze ai tifosi del Napoli: il motivo

Nella giornata di martedì, quasi un centinaio di tifosi napoletani che hanno provato ad eludere il divieto sottoscrivendo la tessera del tifoso della Fiorentina, sono stati scoperti dai controlli serrati della questura. Lo rivela l'edizione odierna de Il Mattino, che spiega come l'idea di questi tifosi era quella di introdursi in un altro settore dello stadio riservato solo ai fans viola.

I loro biglietti cancellati. In pratica, secondo alcuni accertamenti, molti tifosi napoletani (e non solo) stanno sottoscrivendo tessere del tifoso (costano 20 euro) di varie squadre di Serie A nella speranza, poi, di poter scongiurare le restrizioni del Viminale. Il sistema che gestisce la vendita dei biglietti non riesce a bloccare in fase di acquisto chi non ne ha diritto cosí di solito si procede all’annullamento solo in seguito all’emissione (con conseguente rimborso).