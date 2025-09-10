Come stanno Gutierrez e Neres? Le ultime sulle loro condizioni in vista della Fiorentina

Come stanno Miguel Gutierrez e David Neres? Dal Corriere dello Sport oggi in edicola arrivano gli aggiornamento sullo spagnolo e sul brasiliano, assenti nell'ultima partita di campionato contro il Cagliari: "In questi giorni, approfittando della sosta, ha lavorato con continuità anche Gutierrez, reduce dall’intervento alla caviglia destra di inizio luglio ma ormai vicino al rientro. Deciderà Conte dove e quando, ma l’esterno spagnolo è ormai pronto.

Sarà una risorsa in più a sinistra. Valutazioni in corso anche sulle condizioni di Neres, altro osservato speciale durante la sosta. Il brasiliano aveva saltato il Cagliari per adduttore infiammato. Ma sono in tanti, in vista del tour de force, a sperare in una finestra, come Milinkovic-Savic oppure Lang, entrato bene contro il Cagliari e in grado, con le sue caratteristiche, di cambiare volto al Napoli. Presto ci sarà bisogno di tutti".