Hojlund pronto per la Fiorentina, Cronache di Napoli: "Sarà convocato da Conte"

Rientrato dalla Nazionale danese dove ha trovato anche un gol nell'ultima gara vinta dai suoi per 0-3 contro la Grecia, Rasmus Hojlund si è subito messo a disposizione di Antonio Conte e il Napoli può finalmente iniziare a conoscere il suo nuovo centravanti.

Come scrive il quotidiano Cronache di Napoli nella sua apertura di oggi, il giocatore sarà già a disposizione per la trasferta di sabato sera in programma a Firenze, anche se a partire dal primo minuto dovrebbe essere ancora una volta Lorenzo Lucca.