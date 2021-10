Emergenza finita in mediana: un altro rinforzo per Spalletti

Demme è rientrato, Lobotka scalpita per tornare contro il Torino, ieri ha svolto ancora lavoro personalizzato ma dovrebbe farcela a far parte dei convocati. Scrive così l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che annuncia il possibile ritorno tra i convocati di Stanislav Lobotka, che ha giocato l'ultima gara in maglia Napoli il 29 agosto scorso sul campo del Genoa.

"La fine dell’emergenza a centrocampo, che ha costretto Spalletti ad avere gli uomini contati, darà più alternative al Napoli anche in termini di disposizione tattica ma Anguissa si è dimostrato molto prezioso" spiega il quotidiano..