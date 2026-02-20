Emergenza in difesa e rientro di Anguissa: così Conte potrebbe cambiare tattica
La Repubblica oggi in edicola analizza le possibili mosse tattiche di Antonio Conte in vista della trasferta contro l’Atalanta. L’orientamento, per la gara di Bergamo, sembra quello di proseguire con la difesa a tre, sistema che ha caratterizzato le ultime uscite degli azzurri.
Non è escluso, però, che nelle prossime settimane si possa tornare alla linea a quattro: un’opzione che il tecnico prenderebbe in considerazione solo quando McTominay e Anguissa offriranno piena affidabilità sotto il profilo fisico e atletico. Contro l’Atalanta, dunque, copione confermato sul piano dell’assetto, ma con scelte pesanti sugli interpreti per affrontare una sfida ad altissimo coefficiente di difficoltà.
Prossima partita
22 feb 2026 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Atalanta
|Napoli
