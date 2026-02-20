Quando torna De Bruyne? C'è una data da cerchiare in rosso sul calendario
Kevin De Bruyne si prepara a riabbracciare Napoli. L’edizione odierna de Il Mattino racconta del ritorno in città del centrocampista classe 1991, pronto a rimettere piede nel capoluogo partenopeo nelle prossime ore. Il belga, negli ultimi mesi, era rientrato in patria per proseguire il percorso di recupero dopo l’intervento alla coscia, seguendo un programma personalizzato concordato con il club, alla luce del suo status particolare all’interno del gruppo.
Ma quando tornerà a disposizione in campo? La data evidenziata in rosso sul calendario, spiega il quotidiano, è quella del weekend del 15 marzo, quando il Napoli affronterà il Lecce. Nei giorni scorsi De Bruyne ha sostenuto ulteriori controlli medici e, una volta rientrato, si sottoporrà alle ultime valutazioni dello staff sanitario azzurro per definire con precisione i tempi del rientro.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Atalanta
|Napoli
