Hojlund torna a Bergamo: è la certezza di Conte in un attacco falcidiato

Hojlund torna a Bergamo: è la certezza di Conte in un attacco falcidiatoTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:30Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

In un Napoli che fatica a trovare continuità sotto porta, con 38 reti in 25 giornate di campionato, Rasmus Hojlund rappresenta una certezza. Lo ricorda l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che parlma di Rasmus come riferimento offensivo, il capocannoniere della squadra e il volto principale del gol azzurro. In classifica marcatori occupa il sesto posto, osservato senza ossessioni personali, perché come ama ripetere «conta prima di tutto la squadra».

Hojlund è il secondo acquisto più oneroso nella storia del club: quasi 50 milioni complessivi, con una formula strutturata tra 6 milioni per il prestito e 44 per il riscatto. Un investimento deciso, senza esitazioni, pensato per rafforzare una squadra già competitiva ma bisognosa di peso specifico davanti.