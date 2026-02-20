Hojlund torna a Bergamo: è la certezza di Conte in un attacco falcidiato
In un Napoli che fatica a trovare continuità sotto porta, con 38 reti in 25 giornate di campionato, Rasmus Hojlund rappresenta una certezza. Lo ricorda l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che parlma di Rasmus come riferimento offensivo, il capocannoniere della squadra e il volto principale del gol azzurro. In classifica marcatori occupa il sesto posto, osservato senza ossessioni personali, perché come ama ripetere «conta prima di tutto la squadra».
Hojlund è il secondo acquisto più oneroso nella storia del club: quasi 50 milioni complessivi, con una formula strutturata tra 6 milioni per il prestito e 44 per il riscatto. Un investimento deciso, senza esitazioni, pensato per rafforzare una squadra già competitiva ma bisognosa di peso specifico davanti.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Atalanta
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro