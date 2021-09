Emergenza in mediana per la Juve: preoccupazione per Zielinski

Una piccola grande emergenza a centrocampo per Spalletti in vista della sfida alla Juventus. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Zielinski è ancora fermo per infortunio e neanche ieri è andato in panchina con la Polonia a San Marino.

Detto di Demme ancora ai box, serve che tornino in buone condizioni Lobotka ed Elmas, perché è improbabile che Spalletti possa schierare Anguissa che - se andrà bene - farà un solo allenamento con la sua nuova squadra. Il tecnico però può consolarsi con le alternative che avrà in attacco" si legge sulla rosea