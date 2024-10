Empoli e Lecce, poi arriva il ciclo di ferro: Conte ha un obiettivo

vedi letture

Empoli e Lecce dopo la sosta, poi subito tre partite importanti con Milan, Atalanta e Inter che inaugureranno un ciclo di ferro fino a metà dicembre. E Antonio Conte ha l'obiettivo di arrivarci da primo in classifica. A scriverlo è l'edizione odierna de La Repubblica:

"Conte naturalmente manterrà altissima l’asticella della concentrazione per evitare di sottovalutare inconsciamente un avversario che ha cominciato molto bene il campionato. Il Napoli vuole ottenere il massimo per mantenere il primato in classifica e affrontare il mini-ciclo con le grandi ( Milan, Atalanta e Inter) con un buon margine di vantaggio su tutte le altre rivali".