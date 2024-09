Empoli-Napoli, trasferta a rischio! Repubblica: "In arrivo Daspo e riunione Osservatorio"

Arriva il Monza e al Maradona è previsto un nuovo pienone con 50mila tifosi. Ma Fuorigrotta è sotto osservazione, scrive quest'oggi Repubblica in merito agli incidenti accaduti col Palermo con il lancio di bombe carta e fumogeni tra ultras del Palermo (tre di loro sono stati arrestati prima della partita per possesso di materiale pirotecnico con Daspo di 4 anni) e quelli del Napoli e che sono costati già 20mila euro di multa. Nessuna chiusura di un settore (la diffida è per il campionato), ma intanto saranno intensificati i controlli per evitare l’introduzione di materiale pirotecnico.

Il rischio però è che con l’Empoli il viaggio sia vietato perché di sicuro quanto accaduto con il Palermo non ha aiutato. La Questura è al lavoro e a breve saranno emessi altri Daspo, ma intanto c’è il Monza e l’attenzione delle Forze dell’Ordine sarà massima per evitare problemi. Si attende la riunione dell’Osservatorio per capire cosa deciderà in vista della gara del Castellani, in calendario domenica 20 ottobre alle 12.30, subito dopo la sosta. In teoria sarebbero disponibili circa 4 mila tagliandi.