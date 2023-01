Entusiasmo al Maradona: quasi finiti i biglietti, previsto ennesimo pienone

Il Maradona attende il Napoli festoso come sempre. Dopo la Juve, si preannuncia l’ennesimo pienone

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Il Maradona attende il Napoli festoso come sempre. Dopo la Juve, si preannuncia l’ennesimo pienone. Da giorni biglietti introvabili, ne restano pochi per gli anelli inferiori delle due Curve e dei Distinti. In esaurimento anche i tagliandi delle Tribune. Quest’anno nessuno vuole perdersi lo spettacolo offerto dalla squadra di Spalletti. In campionato la media di spettatori a partita è di 40mila a cui si aggiungono i sold-out europei. Aspettando la Roma. Lo scrive il Corriere dello Sport.