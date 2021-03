Espulso contro il Napoli, spunta la frase di Rebic all'arbitro Pasqua

Il Milan spera di avere uno scont sulla squalifica di Ante Rebic, espulso nel finale di gara della sfida al Napoli per una frase contro l'arbitro Pasqua. Oggi la decisione sul ricorso, con Tuttosport che svela le parole che l'attaccante ha pronunciato al direttore di gara: "Attorno all’ora di pranzo, ci sarà la discussione del ricorso presentato dal Milan contro le due giornate di squalifica che il giudice sportivo, con Rebic che avrebbe detto al fischietto: "Sei scarso", vedendosi sventolare in faccia il rosso diretto.

Nessuna offesa pesante, dunque, ma una valutazione sulla quale gli arbitri non sono tolleranti. La difesa milanista, forte anche di alcuni casi giurisprudenziali come quello di Morata in Benevento-Juventus, sempre con Pasqua come direttore di gara, punta ad ottenere l’annullamento della seconda giornata di squalifica il che permettere a Rebic di poter puntare al rientro contro la Sampdoria nel match di sabato, alle 12:30, a San Siro".