Fabian e Insigne col Leicester difficile: la strategia di Spalletti per il doppio recupero

Per la sfida contro il Leicester di giovedì, come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, si prova a portare Fabian Ruiz e Insigne almeno in panchina ma non sarà assolutamente facile, è molto più probabile il rientro contro l’Empoli, gara in cui dovrebbe rivedersi anche Anguissa per uno spezzone in vista del Milan. Spalletti aspetta e non vede l'ora di ritrovarli.