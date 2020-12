Fabian scalpita per riscattarsi, ma Gattuso riflette: con la Lazio serve equilibrio a centrocampo

Fabian scalpita per rientrare nella formazione titolare e riscattare le ultime prestazioni non esaltanti, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno sottolineando però che bisognerà valutare le condizioni di Demme, Bakayoko e l’equilibrio che si vuole avere. Gattuso infatti dovrà considerare le ottime individualità della Lazio sul fronte offensivo con elementi come Luis Alberto e Milinkovic Savic che sanno essere devastanti se hanno campo, oltre ad Immobile, Correa e Caicedo, quest'ultimo solitamente arma dalla panchina.