Fabian show, i quotidiani si domandano: "Luis Enrique, ma lo stai vedendo?"

Potenza ed eleganza in un colpo solo, questo è Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo apre le marcature di Napoli-Bologna 3-0 con una gran botta da fuori, ma fa molto altro. "Ormai lo vedi che gode ad avere la palla fra i piedi e gestirla - scrive La Gazzetta dello Sport, che gli dà 7,5 in pagella e chiede - Luis Enrique, ma lo hai visto?". Stesso voto anche per il Corriere dello Sport: "Semina calcio con classe e poi dinamite". Fuori dal coro Tuttosport, che scende di una misura pur apprezzandone la prestazione: "Il suo talento è stato rispolverato da Spalletti e lo spagnolo sta ripagando".

I voti

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7.5

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 7,5

Il Mattino: 7,5

TuttoNapoli: 7,5