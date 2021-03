"Fallo inspiegabile all'ultimo secondo", le pagelle di Manolas tutte dal 5 a scendere

Quando la vittoria del Napoli sembrava in tasca, ecco Kostas Manolas. Il difensore greco entra che peggio non poteva, regalando al Sassuolo un rigore nel finale. Il voto migliore è il 5 di Tuttosport: “L’ingenuità con cui provoca il rigore del pareggio non è da lui”. Si scende a 4,5 per il Corsport (“Invece di accompagnare Haraslin gli frana addosso”) e a 4 per La Gazzetta dello Sport (“Inspiegabile quel fallo all’ultimo secondo”).

TMW: 4

La Gazzetta dello Sport: 4 Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 4,5

TuttoNapoli: 5