'Falso allarme' per il bonus professionisti esaurito: chiarimento Regione su numero richieste

Ieri dalle 10 si poteva inviare la domanda per il bonus da mille euro della Regione agli autonomi con Partita Iva. Già dopo qualche ora, col server bloccato, molti avevano ricevuto come numero di richiesta 100mila e qualcosa, così era sorto il dubbio che fossero già virtualmente esauriti gli 80 milioni messi a disposizione da Palazzo Santa Lucia per, aritmetica alla mano, 80mila richieste. Ma Il Roma oggi in edicola chiarisce che proprio la Regione fa sapere che ieri alle 14 le richieste arrivate erano state 37mila e il numero della ricevuta non è un contatore.