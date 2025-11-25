Insigne pronto a tornare in Serie A: è sempre più vicino alla Lazio
Lorenzo Insigne è sempre più vicino a diventare il primo rinforzo del nuovo anno per la Lazio. Nelle ultime ore ci sono stati contatti e summit decisivi e tra le parti è stato raggiunto un accordo di massima anche sullo stipendio. Grazie alle cessioni estive di Casale e Tchaouna, infatti, il club biancoceleste ha liberato circa 1,2-1,3 milioni di ingaggio (con un contributo anche dall’addio di Fares al Forte Virtus), cifra sufficiente a coprire lo stipendio dell’ex capitano del Napoli.
Il 34enne è attualmente a Napoli, ma si sarebbe già attivato per cercare casa nella zona di Formello. La Lazio potrebbe permettergli di allenarsi con il gruppo attraverso uno speciale permesso assicurativo, ma per il tesseramento formale servirà attendere la metà di dicembre. A riportarlo è l'edizione odierna de Il Messaggero.
