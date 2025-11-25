"Gli è passata la sindrome di Nerone": così Il Mattino sul cambio di atteggiamento di Conte

Secondo Il Mattino, per Antonio Conte è ormai archiviata la cosiddetta “sindrome di Nerone” che aveva fatto seguito alle roventi dichiarazioni post-Bologna. La vittoria contro l’Atalanta ha restituito un allenatore sorprendentemente più pacato, padrone della situazione e con il controllo totale del fortino di Castel Volturno.

Nessun segnale di tensione visibile, nessuna “colonna di fumo” nell’accampamento azzurro. Se dopo Bologna Conte aveva scelto di lavare pubblicamente i panni sporchi, lo aveva fatto per una strategia precisa. Che nell’armadio resti qualche scheletro è possibile, ma per ora lo spazio è chiuso agli sguardi indiscreti. E se non fosse per i tuoni e i lampi che ieri pomeriggio hanno attraversato il litorale domizio, si potrebbe dire che il clima attorno al Napoli sia tornato decisamente sereno.