Il meraviglioso ricordo del Fatto quotidiano: "Maradona non ha lasciato mai Napoli, è sempre lì"

"Non c'è angolo che non abbia un suo ritratto, una sua sagoma, un suo murale. Lui c'è sempre per tanti che s'inventano la vita come raccontò lo stesso numero 10 al microfono di Minà". Così inizia il bellissimo ricordo de Il Fatto quotidiiano a Diego Armando Maradona: "Da queste parti è un’altra dimensione. E chi ti ricorda che sono trascorsi cinque anni da quel maledetto 25 novembre, neppure ci pensi. Dettagli trascurabili, insignificanti. Del resto ‘o tiempo e che fa tutto cresce e se ne va. Allerìa, pe’ ‘nu mumento te vuò scurdà che hai bisogno d’alleria, ci racconta in una sua bellissima canzone Pino Daniele.

È così. Nei quartieri, nelle strade, nelle piazze, nei vicoli lui c’è sempre. È Allerìa. Diego Armando Maradona non ha mai lasciato la sua amata Napoli. Questo i napoletani lo sanno e lo hanno sempre saputo. Non c’è angolo che non abbia un suo ritratto, una sua sagoma, un suo murale. Lui c’è sempre per tanti che s’inventano la vita come raccontò lo stesso numero 10 al microfono di Gianni Minà. Voce di popolo, voce di Dio".