Fase2, ripartenza posticipata per parrucchieri e centri estetici: c'è la data

Dal 4 maggio dovrebbe scattare la Fase2 per consentire al paese di riprendere alcune attività produttive bloccate dal Coronavirus. Alcuni settori, però, dovranno pazientare più di altri: è il caso di parrucchieri e di centri estetici. Come riporta il portale del Corriere della Sera, infatti, per questi settori il rischio è ritenuto molto alto tanto che la riapertura al momento è fissata tra l’11 e il 18 maggio con l’incognita legata all’andamento dell’epidemia.

Per entrambe le attività ci saranno obblighi sanitari molto restrittivi con costanti attività di sanificazione, anche più volte nel corso della stessa giornata.