Fattore volontà decisivo per Ndoye: pronto a forzare la mano per il passaggio al Napoli

vedi letture

Il richiamo del Napoli per Dan Ndoye è forte: l'esterno del Bologna sarebbe molto tentatato di accettare la corte del club azzurro e giocare per Antonio Conte: “Il richiamo dei campioni d’Italia è forte, così come la voglia di rigiocare la Champions. Dan ha votato, ora spetta ai club trovare la soluzione migliore per chiudere l’affare.

Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che aggiunge sulla trattativa in atto tra i due club: "Dan è orgoglioso della corte del Napoli e il Bologna sa qual è la sua volontà. A gennaio ha rispettato la volontà del club, ora intende forzare la mano, ma l’idea di poter lottare per lo scudetto è uno stimolo enorme”.