Fatturato senza precedenti: non solo i 50mln Champions, è un anno da record

Aurelio De Laurentiis si frega le mani, per i risultati sportivi ma anche per gli introiti economici senza precedenti. Lo scrive Antonio Corbo su Repubblica

Aurelio De Laurentiis si frega le mani, per i risultati sportivi ma anche per gli introiti economici senza precedenti. Lo scrive Antonio Corbo su Repubblica: "Per un altro Napoli è già un anno record. Uno sguardo non autorizzato ai conti del club rivela un fatturato senza precedenti nell’era De Laurentiis. La Champions fa già registrare ricavi per 50 milioni. La qualificazione agli ottavi ne vale 9,6. Si somma ai bonifici già spediti sul conto Filmauro, la società che controlla il Napoli. Tutto codificato: 14,8 milioni di euro quale acconto per l’ingresso in Champions, saldo di 840 mila, non è finita, il cassiere Uefa non si ferma. Manda un milione a punto, e sono 15. Gli stessi del Liverpool, con 5 vittorie. Non sono spiccioli gli incassi al botteghino di Fuorigrotta per le tre gare interne, gli incentivi degli sponsor.

[...] il Napoli è passato da 135 milioni lordi di ingaggi a 70. Gli effetti sono stati immediati: struttura più leggera, società più ambita dai fondi Usa, più ampia disponibilità di accedere al credito. Attenzione, L’austerità sarebbe stato un flop se al mercato il Napoli non avesse agito con competenza".