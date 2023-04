Festa Scudetto 4 giugno, presto programma ufficiale: definite 9 location

Per la festa spontanea il sindaco Gaetano Manfredi ha inviato una lettera al presidente della Regione Campania

Per la festa spontanea il sindaco Gaetano Manfredi ha inviato una lettera al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per le misure da adottare nel giorno dell'altro grande evento. Martedì ci sarà un nuovo tavolo tecnico che dovrebbe partorire un programma ufficiale, intanto è tutto pronto per l'allestimento degli otto palchi oltre a quello virtuale dello stadio "Maradona" dopo la partita Napoli-Sampdoria (in attesa dell'ufficialità di data e orario).

In città le location individuate sono Piazza Plebiscito, Piazza Mercato, Piazza Ciro Esposito a Scampia ed ex area Nato di Bagnoli mentre in provincia Castellammare di Stabia, Nola, Giugliano e Pozzuoli. Lo scrive il Corriere dello Sport.