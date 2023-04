Festa scudetto, città blindata: 70 varchi cittadini con 350 poliziotti

Sul Corriere del Mezzogiorno si analizza l'organizzazione delle autorità in vista della festa scudetto tanta attesa dalla città e dai tifosi del Napoli.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sarà una grande festa e, ovviamente, spetterà alla Prefettura far sì che non ci siano problemi. Sul Corriere del Mezzogiorno si analizza l'organizzazione delle autorità in vista della festa scudetto tanta attesa dalla città e dai tifosi del Napoli.

"Per questa ragione le forze dell'ordine si preparano a presidiare addirittura 70 varchi cittadini, con 5 poliziotti per ogni postazione: avranno il compito di evitare ingolfamenti nel contro storico. Saranno previsti fumogeni nel centro storico, tavolate con ristoranti a cielo aperto dal Rione Traiano a San Giovanni a Teduccio. Tra auto colorate d'azzurro, bandiere, sagome dei calciatori e carri allegorici, sono già stati preparati anche gli spettacoli pirotecnici con fuochi d'artificio, all'esterno dello stadio Maradona, a Largo Maradona nei Quartieri Spagnoli e in Via Nuova Santa Maria Ogni Bene".