Festa Scudetto, scatta l'allarme monumenti: la lista delle bellezze a rischio deturpazione

Per la festa Scudetto è scattato anche l'allarme legato ai monumenti. L'obiettivo, ovviamente, è quello di tutelarli e non permettere la deturpazione durante i festeggiamenti. Si parla espressamente di "emergenza monumenti" e per far fronte a tale evenienza le autorità hanno stilato un vero e proprio elenco di monumenti a rischio. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno.

Fontana del Carciofo a Piazza Trieste e Trento,

Piazza del Gesù,

Piazza del Plebiscito,

Piazza Municipio,

Fontana del Sebeto,

Fontana del Nettuno,

Piazza Salvo D'Acquisto,

Piazza San Domenico Maggiore.