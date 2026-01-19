Finalmente Lukaku, Cds: "Sarà convocato per Copenaghen"

vedi letture

Big Rom, il grande fratello, andrà a Copenaghen. Questa la notizia che arriva dall'edizione odierna del Corriere dello Sport sull'attaccante belga: "Lukaku c’è, di nuovo in gruppo e pronto alla convocazione per quello che a due partite dalla fine - chiusura contro il Chelsea al Maradona, il 28 gennaio - può essere considerato il crocevia del futuro in Champions.

Copenaghen-Napoli, 24ª contro 23ª, gli stessi punti (7) e la necessità di blindare gli ultimi posti a disposizione per andare al playoff in uno scontro diretto a handicap per le tante assenze che ridurranno sensibilmente il gruppo già intimo a disposizione di Conte. Napoli dimezzato a casa di Hojlund ma con Romelu in panchina pronto a dare il cambio a Rasmus, sfinito e prosciugato da una serie interminabile di 19 partite dal 28 ottobre a Lecce, dopo l’infortunio, subentrando".