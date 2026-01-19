L'incredibile statistica sugli infortuni: 153 partite saltate dagli azzurri

Sono già 153 le gare saltate dagli azzurri in questa stagione. Questa la statistica riportata dal Corriere dello Sport che racconta tutte le problematiche legate agli infortuni di questa stagione: "Un lungo elenco di infortunati, venti giocatori che anche solo per una partita - come Mazzocchi, McTominay, Ambrosino e Lucca - sono stati costretti a fermarsi e 153 gare complessivamente saltate sommando tutte le assenze per problemi fisici.

La stagione delle difficoltà del Napoli si riassume anche con pochi numeri che sono però sufficienti a raccontare dei problemi che hanno condizionato il lavoro di Conte. Da Lukaku a De Bruyne, da Meret a Gilmour passando per Anguissa, Gutierrez, Rrahmani, Neres, Spinazzola. Ci sono tutti, o quasi, in questa griglia di assenze. Il podio, suo malgrado, vede Lukaku avanti a tutti: 28 partite saltate".