En-Nesyri, l'affare può entrare nel vivo: Manna attende una risposta definitiva

Il nome più forte, in questa fase, è quello del centravanti: En-Nesyri, marocchino del Fenerbahçe che fino a ieri è stato impegnato in finale di Coppa d’Africa contro il Senegal a Rabat, nel suo Paese, tra la sua gente. Così il Corriere dello Sport scrive del possibile innesto in attacco in casa Napoli in questao mercato di gennaio.

"Le porte riaprono e il ds Manna attende una risposta definitiva, anche perché su En-Nesyri c’è la solita Juve. L’accordo con il Fene è delineato sulla base di 5 milioni complessivi tra prestito oneroso e residua parte di ingaggio. E corrisponderà all’uscita di Lucca: il Pisa ci prova a riportarlo a casa in prestito dopo l’esperienza del 2021-2022 in Serie B, ma il Napoli ha anche l’accordo con il Nottingham Forest per il prestito con diritto da un milione più 35. Tocca a Lucca dare il placet, la Premier chiama"