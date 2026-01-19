Infortuni Politano e Rrahmani, i possibili tempi di recupero

vedi letture

Altre brutte notizie sono arrivate per Antonio Conte, con il club azzurro che ha reso pubblico il risultato degli esami a cui sono stati sottoposti Matteo Politano e Amir Rrahmani, che si erano infortunati nel match contro il Sassuolo.

Politano lesione distrattiva del muscolo semimembranoso, senza però che venisse specificata l'entità. In caso di lesione di basso grado, i tempi di recupero si attesterebbero intorno alle due settimane; se di medio grado, lo stop potrebbe allungarsi fino a quattro settimane. Qualora si trattasse infine di una lesione di alto grado, i tempi potrebbero estendersi dalle quattro settimane

Rrahmani ha invece riportato una lesione distrattiva al gluteo sinistro e lo stop potrebbe variare da un minimo di due a un massimo di quattro settimane in caso di lesione più profonda.